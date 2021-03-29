فيديو.. قناة السويس: الملاحة ستعود فور الانتهاء من تعويم السفينة EVER GIVEN

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، أن حركة الملاحة فى قناة السويس ستعود فور الانتهاء من تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بشكل كامل، مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان يتواصل يوميا أكثر من مرة لمتابعة الموقف أولا بأول ووجه بتوفير كل اللازم لحل الأمر.





وقال الفريق ربيع فى اتصال هاتفى لقناة "إكسترا نيوز": "إننا سنواصل العمل على مدار 24 ساعة لإنهاء مرور السفن المتوقفة والتى يقدر عددها بـ356 سفينة، مضيفا أنه خلال مناورات الشد والقطر حرصنا على المحافظة على قوام السفينة الجانحة بحيث لا تتسرب المياه إليها أو يحدث تسريب للوقود منها ونجحنا فى ذلك".

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أنه عقب الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا سيتم توجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات الكبرى لفحصها الفنى، وستعود حركة الملاحة على الفور.



وأشاد ربيع بالتعاون المثمر مع الشركة الهولندية فى عملية تعويم السفينة، مضيفا أن الشركة الهولندية ثمنت الجهود المصرية والإجراءات المتخذة فى التعامل مع السفينة الجانحة.

وحول متابعة الرئيس السيسى لأزمة السفينة، قال ربيع إن الرئيس كان يتواصل معنا يوميا باستمرار لمتابعة العمل أولا بأول، مضيفا أنه كان لدينا 3 سيناريوهات القطر والتكريك وتخفيف أحمال السفينة وكنا نستبعد الحل الأخير لصعوبته، إلا أن الرئيس وجه بتوفير كل اللازم على أى حال.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أنه تم تسخير كافة إمكانيات الدولة لحل أزمة السفينة البنمية الجانحة، مشيرا إلى متابعة عدد من المسؤولين على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يوميًا حالة السفينة لإنهاء هذه الأزمة.

وقال الفريق ربيع: "نحن نجحنا فى إنهاء أزمة السفينة قبل الوصول إلى السيناريو الثالث المطروح والمتمثل فى تفريع حمولة السفينة الجانحة"، موجها الشكر والتقدير للعاملين بالهيئة الذى قاموا بأداء واجبهم الوطنى على أكمل وجه.

وأوضح أن حركة الملاحة ستعود بشكل طبيعى فور الانتهاء من تحريك السفينة الجانحة بشكل كامل، مضيفا "سنواصل العمل على مدار 24 ساعة كى نتمكن من تمرير كل السفن المتوقفة وإنهاء عملية الازدحام".

ووجه الفريق أسامة ربيع فى ختام تصريحاته الشكر لجميع الدول التى قدمت المساعدة فى تعويم السفينة البنمية الجانحة كالإمارات، المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والصين واليونان وفرنسا.