الأمم المتحدة: السيسى حطم حواجز تعوق المرأة منذ زمن طويل

جدة - نرمين السيد - أشادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر بالتزام الرئيس عبد الفتاح السيسى بضمان التشريعات الوطنية الداعمة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والذى أكد عليه خلال الاحتفال بمناسبة عيد الأم فى مصر.





كما رحبت هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر فى بيان اليوم بترجمة هذه الالتزامات إلى أفعال من خلال قيادته فى تحطيم الحواجز التى كانت عائقاً أمام المرأة لزمن طويل عبر إجراءات جديدة تسمح بتعيين المرأة لأول مرة فى تاريخ مصر الحديث فى مجلس الدولة والنيابة العامة قبل بضعة أسابيع، وكذلك من خلال التعديلات الأخيرة على قانون ختان الإناث التى تفرض عقوبات أشد على مرتكبى هذه الجريمة ومن خلال دعوته للحكومة لفرض عقوبات على زواج الأطفال وتعزيز تشريعات الأحوال الشخصية المتوازنة.

قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مصر إن شهر مارس 2021 شهد إنجازات كبيرة للنساء فى جميع انحاء العالم وفى مصر.

وذكرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مصر فى بيانها اليوم أن قادة وقائدات العالم اختتموا الدورة الـ65 للجنة وضع المرأة التى كان موضوعها هذا العام "المشاركة الكاملة والفعّالة للمرأة واتخاذها القرارات فى الحياة العامة، والقضاء على العنف، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، واعتمدوا مجموعة من الاستنتاجات المتفق عليها فى 26 مارس.

وتقدم الاستنتاجات المتفق عليها توصيات قوية لاتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة التشريعات والممارسات التى قد تميز ضد المرأة وتعيق مشاركتها فى الحياة العامة، كما سلطت الاستنتاجات المتفق عليها من قبل لجنة وضع المرأة الضوء على الحاجة إلى تحديد أهداف وجداول زمنية لتحقيق التوازن بين الجنسين فى الحكومات من خلال اعتماد تدابير خاصة مؤقتة بما فى ذلك نظام الحصص الخاصة بالمرأة.

وأكدت الأمم المتحدة فى بيانها أن مصر لا يزال صوتها ومشاركتها فى الحوار العالمى حول القيادة النسائية مهمينا.