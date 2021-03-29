بث مباشر.. تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

جدة - نرمين السيد - وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة فى القناة ستعود فور الانتهاء من تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بشكل كامل.
وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان يتواصل يوميا أكثر من مرة لمتابعة الموقف أولا بأول ووجه بتوفير كل اللازم لحل الأمر.
وقال الفريق ربيع: "سنواصل العمل على مدار 24 ساعة لإنهاء مرور السفن المتوقفة والتى يقدر عددها بـ356 سفينة"، مضيفا أنه خلال مناورات الشد والقطر حرصنا على المحافظة على قوام السفينة الجانحة بحيث لا تتسرب المياه إليها أو يحدث تسريب للوقود منها ونجحنا فى ذلك.
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