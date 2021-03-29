للابتدائى والإعدادى.. التعليم: ما يتم الامتحان فيه بمارس يعتبر منتهيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحان مارس الذى يؤديه طلاب الصفين الرابع الابتدائى والأول الإعدادى، اليوم الإثنين، تم وضع أسئلته على المنهج الذى تم تدريسه فى مختلف المواد خلال شهر مارس فقط.





وأفادت وزارة التربية والتعليم، فى بيان لها اليوم الإثنين، بأن ما يتم الامتحان فيه فى مارس الجارى يعتر منتهيًا، ولن يدرج فى امتحانات الشهور المقبلة. ويعقد اليوم اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى، واختبار طلاب الصف الأول الإعدادى.. ومن المقرر أن تقام اختبارات الصف الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى غدًا الثلاثاء، على أن يعقد اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021.

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