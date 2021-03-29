مواعيد مباريات اليوم.. مصر ضد جزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا

تقام اليوم الاثنين 29 - 3 - 2021 عدة مباريات فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجارى 2020-2021، على رأسها مباراة مصر ضد جزر القمر فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية 2022. مباريات دولية ودية الكويت X لبنان - الساعة الرابعة إلا ربع عصرا أوزبكستان X العراق - الساعة الخامسة مساء الهند X الإمارات - الساعة الخامسة والربع مساء الإكوادور X بوليفيا - الساعة العاشرة والنصف مساء مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة مصر X جزر القمر - الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 4 توجوX كينيا - الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 5 أنجولا X الجابون - الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 6 مالاوي Xأوغندا - الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 7 بوركينا فاسو X جنوب السودان - الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 9 جمهورية الكونغو X جامبيا - الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 8 الجزائر X بوتسوانا - الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 4 زيمبابوي X زامبيا - الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 5

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