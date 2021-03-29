الفريق أسامة ربيع للقناة الأولى: العالم كله أدرك قيمة قناة السويس.. فيديو

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن العالم كله أدرك قيمة قناة السويس، والأهم بعد انتهاء عملية التعويم استئناف حركة العمل على مدار اليوم كله، من أجل سحب كل السفن العالقة.

وأضاف الفريق أسامة ربيع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، والذى يعرض على القناة الأولى: "تلقيت اتصالات من مرشدين على المعاش للمساهمة في هذا الأمر وسحب كل السفن، وسط روح طيبة لاستمرار عمل القناة".

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "بدأنا مناورات الشد والقطر حرصا على المحافظة على قوام السفينة الجانحة بحيث لا تتسرب المياه إليها أو يحدث تسريب للوقود منها ونجحنا في ذلك، لافتا إلى أنه عقب الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا سيتم توجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات الكبرى لفحصها الفني، وستعود حركة الملاحة على الفور.