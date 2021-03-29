محاضر وإزالات.. محافظ الدقهلية يتابع رفع كفاءة الشوارع والطرق العامة

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، خلال لقائه مع رؤساء المراكز، اليوم الإثنين، أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين والطرق العامة من خلال أعمال فرق عمال النظافة والتجميل وصيانة الكهرباء والجهود المبذولة فى متابعة المشروعات الجارى تنفيذها وتقديم الخدمات للمواطنين فى كافة قطاعات المرافق والخدمات.





ووجه محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات اليومية سواء كانت فى قطاع النظافة أو قطاع الصحة أو مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وإعدام السلع منتهية الصلاحية فى المحلات التجارية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعمل على تقديم كل الخدمات للمواطنين فى شتى القطاعات.

من جانبه، أكد محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية، تشكيل لجنة للمرور على المحال التجارية تضم نائب رئيس المركز ومسئولين عن مديريات التموين والطب البيطرى والصحة والبيئة والاشغالات وشرطة البيئة والمسطحات المائية، مرت على 6 منشآت، وحررت محضرى تموين و3 محاضر عدم التزام بالاشترطات الصحية و3 محاضر بيئة بالإضافة لإعدام 120 كيلو جرام دواجن غير صالة للاستهلاك الآدمى.

وفى مركز ومدينة طلخا، قال محمد أمين رئيس المركز، إنه تم رفع 160 طن قمامة ومخلفات صلبة فى عدد من المناطق والشوارع داخل المدينة، والمرور على 3 مصانع، فضلا عن تحرير محضرى بيئة و20 محضرا للتصالح الفورى لعدم ارتداء الكمامة، وإيقاف أعمال بناء دور مخالف وفك الشدة الخشبية فى أحد منازل قرية ميت الكرماء، بالإضافة لرفع كفاءة الإنارة فى كوبرى الجامعة.

وفى مركز ومدينة شربين، قال طارق شكرى رئيس المركز، إنه تم شن حملة مكبرة وشاملة ومشتركة برئاسة نواب المركز والأمن الصناعى، ومسئولين من مديريات الطب البيطرى والصحة، وتمت متابعة رخص المحلات والإشغالات والمحلات التجارية والغذائية والجزارة والمخابز وبيع اللحوم المُجمدة والدواجن والأسماك، كذلك تم الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومراعاة الأسعار المثبت.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن إعدام 10 كيلو جرامات تين مجفف و30 كيلو جبنة رومى وبيضاء وملونة، وإعدام 5 عبوات كريم كرامل و20 عبوة زبادى وأرز بلبن وحليب منتهية الصلاحية و6 كيلو بطاطس شيبسى و10 كيلو زيت للقلى و25 كيلو خبز بلدى و70 كيلو عجينة بيضاء 15 كيلو عجينة ملونة، بالإضافة إلى تحرير 6 محاضر بيئة، و7 محاضر بدون شهادات صحية و6 محاضر اشتراطات صحية و3 محاضر بدون أسعار.

وأكد شكرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين ورفع كل الاشغالات فى الطرق الرئيسية وتحرير المحاضر اللازمة.