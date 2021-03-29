شعراوى: نسعى لضبط منظومة العمران لمصلحة الوطن والمواطن

جدة - نرمين السيد - قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، إن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، مؤكداً عدم سعى الحكومة للإضرار بالمواطنين فى هذا الملف الهام، ولكنها تسعى للتسهيل والتيسير عليهم بما يهدف لضبط وحوكمة منظومة العمران، على أرض المحافظات وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده شعراوى، اليوم الإثنين، مع ممثلين لرؤساء المدن والأحياء بعدد من المحافظات، والذين تم اختيارهم تمهيداً للبدء فى تطبيق منظومة التراخيص الجديدة، والضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، وذلك بحضور عدد من مديرى المراكز التكنولوجية ووحدات المتغيرات المكانية، وممثلين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والشركة المنفذة للبرنامج الإلكترونى لمنظومة التراخيص الجديدة .

واطمأن شعراوى على تفهم وإدراك كوادر الإدارة المحلية التى شاركت فى الورش التدريبية، التى نظمتها الوزارة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة على تطبيق المنظومة الجديدة للتراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة، واستخدام البرنامج الجديد لاستخراج التراخيص.

وأضاف أن الحكومة تسعى لتطبيق الإجراءات والضوابط الجديدة، بكل دقة ويسر عند البدء فى تنفيذ المنظومة على أرض الواقع لضمان نجاحها وعدم حدوث أى شكاوى أو مشاكل، فضلا عن توفير كافة الردود اللازمة للمواطنين على أى استفسارات تخص تراخيص البناء.

وأشار إلى أنه تم توزيع الأدوار والمهام على كافة الجهات المشاركة فى عملية تنفيذ المنظومة، بحيث يكون لكل جهة دورها الذى تحدده المنظومة، وتم توفير التدريب للعاملين التنفيذيين فى المحافظات والمراكز التكنولوجية والإدارات والجهات المشاركة على المنظومة الجديدة، والتأكد من توافر اللوجستيات اللازمة بالمراكز التكنولوجية.

ولفت شعراوى إلى أن الفترة الماضية شهدت عدداً من اللقاءات والورش والبرامج التدريبية، للكوادر والعناصر المشاركة فى تنفيذ المنظومة الجديدة فى مقار وزارتى الإسكان والتعليم العالى، وتم إطلاع كل المشاركين على المهام الموكلة لكل الجهات ليكونوا على دراية كاملة بالإجراءات الجديدة، للتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على التراخيص الجديدة، وذلك بحضور خبراء وقيادات من وزارات التنمية المحلية والتعليم العالى والإسكان والمجتمعات العمرانية والشركة المنفذة للمنظومة.