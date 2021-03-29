لتنظيم العمل.. تطبيق إلكترونى لقاعدة بيانات صندوق تطوير التعليم

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس مشروعات التطوير بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء اجتماعه الشهرى فى مقر الصندوق، برئاسة الدكتور أحمد حسنى الحيوى، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، وبحضور كلا من مديرى المشروعات والمجمعات التكنولوجية، والمدير المالى والإدارى، ومكتب الدعم الفنى، والمكتب الإعلامى، ومكتب التخطيط والمتابعة.





استعرض الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، فى بداية الاجتماع ما تم بشأن بدء الصندوق فى تنفيذ سياسة التحول الرقمى التى تمت من خلال إطلاق تطبيق "صندوق تطوير التعليم" للهواتف الذكية والذى يحتوى على برامج الموارد البشرية والمخازن والمشتريات والحسابات والشئون القانونيه وإدارة متابعة المشروعات .

وقال الدكتور أحمد الحيوى، إن هذه البرامج تهدف إلى إنشاء قواعد بيانات وميكنة العمل بجميع الإدارات العاملة بالصندوق والمجمعات التكنولوجية التابعة له.

وأضاف فة بيان صحفى صادر عن الصندوق، أن الاجتماع شهد عرض من مديرى المجمعات التكنولوجية بشأن أعمال التصحيح والرصد لامتحانات الفصل الدراسى الأول وسرعة إعلان النتائج للطلاب، وكذلك استعدادات المجمعات لبدء الدراسة للفصل الدراسى الثانى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة جميع الطلاب والعاملين بالمجمعات والوقوف على نسب إنجاز الإنشاءات الخاصة بكافة المجمعات.

واستعرض المجلس تقريرا من مدير مجمع الفيوم التكنولوجى بشأن زيارة وفد مؤسسة مصر الخير للوقوف على الخدمة المقدمة من مجمع الفيوم لطلاب المؤسسة، وتقريرا بشأن رفع كفاءة معامل اللغات بالمجمع لتدريس اللغة الإيطالية والإنجليزية لكافة طلاب المجمع.

واستعرض «الحيوى» خلال الاجتماع ما تم أثناء زيارة شركة حديد المصريين وما تم الاتفاق عليه لتدريب الطلاب بما يتوافق مع متطلبات الكليات.

وأوضح «الحيوى» حرص الصندوق على توفير فرص التدريب لطلاب المجمعات بالمؤسسات الصناعيه المختلفة مثل القرية الذكية بمدينة أسيوط الجديدة، ومستشفى الإصابات الجديدة بالمستشفى الجامعى فى جامعة أسيوط لطلاب بعض الفرق بمجمع أسيوط التكنولوجى.