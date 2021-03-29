فيديو- مميش: مضاعفة ساعات العمل بالقناة لإزالة تكدس السفن بعد تعويم السفينة

جدة - نرمين السيد - قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، إنه بعد نجاح عملية تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، سيتم الكشف على محركاتها وتنكات الوقود بها للتأكد من سلامتها وذلك بالتنسيق بين فريق عمل قناة السويس ومالك السفينة.





وأضاف مميش خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هيئة قناة السويس ستضاعف ساعات العمل خلال الأيام المقبلة لإزالة تكدس السفن التى حدث نتيجة أزمة السفينة الجانحة، مشيرا إلى أن الدولة لا تعمل على سيناريو واحد، بل تعمل على سيناريو بديل، لافتا إلى أن الرئيس السيسى قال للمسؤولين بقناة السويس ابدأوا فى تجهيز السيناريو البديل من أجل التصدى لحدوث أى إعاقة للسيناريو الأول. وتابع مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس: "قادرون على التعامل مع المواقف داخل قناة السويس بالهيئة"، متابعا أن لكل فعل رد فعل، إذ أن هناك بعض شركات التأمين ستحاول من رفع رسوم التأمين على السفن، ولكن خروج السفينة بالأمس يؤكد أن قناة السويس آمنة ولديها أكفاء جدا.

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