طالب بجامعة الإسكندرية يحصد المركز الأول بالبطولة العربية للقوة البدنية

جدة - نرمين السيد - وأقيمت البطولة العربية الثانية للقوة البدنية فى القاهرة بمشاركة 8 دول عربية، وذلك تحت سن 23 سنة، فى وزن 82.5 كجم، وذلك لمجموع رفعات 657.5 كيلو جرام.

وهنأ كل من الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الطالب الفائز بالمركز الأول فى البطولة العربية.

من جانبه، أشار الدكتور محمد أنور، عميد كلية التربية، فى بيان صادر عن الجامعة، اليوم الإثنين، إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة التدريب المستمر والإعداد الجيد من قبل إدارة رعاية الشباب بالجامعة.