جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، حول تأثر أنفاق قناة السويس بأعمال التكريك التى تمت حول السفينة الجانحة بالقناة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع هيئة قناة السويس، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر أنفاق قناة السويس بأعمال التكريك التى تمت حول السفينة الجانحة بالقناة، مُوضحةً أن أنفاق قناة السويس بعيدة تماما عن المنطقة التى تمت بها أعمال التكريك، وأن المنطقة لا يتواجد بها أى أنفاق، مُشيرةً إلى أن أعمال التكريك تمت بطريقة آمنة، وروعى فيها أقصى معايير الأمان الملاحى، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. وناشدت هيئة قناة السويس جميع وسائل الإعلام، ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى عدم الانسياق وراء الأخبار المضللة، وضرورة تحرى الدقة فيما يتم تداوله عن قناة السويس، واستيفاء المعلومات الصحيحة من خلال الموقع الرسمى للهيئة (www.suezcanal.gov.eg).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الحكومة: أنفاق قناة السويس لم تتأثر بالتكريك فى منطقة السفينة الجانحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.