للمرة الثانية خلال أسبوعين.. وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق 3 كيانات...

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من أ/ السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأفاد التقرير بقيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة المنشأة المسماة أكاديمية دلتا إسكندرية للدراسات المتخصصة والعلوم الطبية، والكائن مقرها ( 2 شارع موريتانيا "برج العمدة الفؤاد" المندرة بحري أمام محطة قطار المندرة ـ محافظة الإسكندرية )، وتدعي أنها تقبل خريجي ( الثانوية العامة والأزهرية - الدبلومات الفنية والصناعية والتجارية والزراعية والمهني) وتمنح شهادات معتمدة في مجالات ( التمريض ـ البترول ) للتأهيل لوظائف ( ممرض ـ فني أشعة وتحاليل ـ مساعد صيدلي ) وتدعي حصول الطالب على شهادات معتمدة، وذلك بدون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي ومن الجهات المختصة.

وأشار التقرير إلى مداهمة لجنة الضبطية القضائية المنشأة المسماة أكاديمية الحياة للتمريض والكائن مقرها في ( العصافرة ـ بجوار مبرة العصافرة أعلى محل للأجهزة الكهربائية ـ محافظة الإسكندرية )، وتدعي قبول خريجي الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية "الإعدادية"، وتزعم منح دبلومات في التمريض المهني ومنح شهادات من المستشفيات التي سيتم التدريب فيها، وشهادات من جامعات حكومية مصرية ومن الهلال الأحمر، كما تقوم بتدريس مناهج دراسية تسمى (المصطلحات الطبية ـ دليل التمريض في التحاليل الطبية ـ تمريض النساء ـ علم الأدوية ـ أساسيات التمريض)، وذلك بدون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي ومن الجهات المختصة.

وأضاف التقرير أن اللجنة داهمت المنشأة المسماة vision والكائن مقرها في (13 شارع البحيرة ـ جناكليس خلف كنيسة السيدة العذراء ـ محافظة الإسكندرية) وتقوم بمنح شهادات دبلومات غير معتمدة من الجهات المختصة ولغير المتخصصين في مجالات، (إدارة المستشفيات ـ التغذية العلاجية ـ أساسيات التمريض) وذلك بدون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي ومن الجهات المختصة.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق هذه المنشآت الوهمية، كما قام بمخاطبة محافظ الإسكندرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشاد عبدالغفار بجهود اللجنة في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس العملية التعليمية دون ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة التالية:

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