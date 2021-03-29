استقبل محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر ، اليوم الاثنين، بمكتبه بديوان عام المحافظة، محمد سعفان وزير القوى العاملة، ، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات فى مستهل زيارته للمحافظة، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام ومساندة صغار الصيادين والعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيا ، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.
ومن المقرر أن يقوم الوزير يرافقة المحافظ بتسليم 3164 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي، منها 39 بوليصة لصغار الصيادين و3125 للعمالة غير المنتظمة، وتسليم 65 عقد عمل لذوي الهمم العزيمة ، ويلتقيان العمالة المصرية العائدة من الخارج لمساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ السويس يستقبل سعفان لتسليم بوالص التأمين علي حياة الصيادين والعمالة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.