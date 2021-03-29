محافظ السويس يستقبل سعفان لتسليم بوالص التأمين علي حياة الصيادين والعمالة...

استقبل محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر ، اليوم الاثنين، بمكتبه بديوان عام المحافظة، محمد سعفان وزير القوى العاملة، ، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات فى مستهل زيارته للمحافظة، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام ومساندة صغار الصيادين والعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيا ، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.

ومن المقرر أن يقوم الوزير يرافقة المحافظ بتسليم 3164 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي، منها 39 بوليصة لصغار الصيادين و3125 للعمالة غير المنتظمة، وتسليم 65 عقد عمل لذوي الهمم العزيمة ، ويلتقيان العمالة المصرية العائدة من الخارج لمساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة.