بعد تعويم السفينة.. الغضبان: مصر قادرة على مواجهة أى تحديات بجهود أبطالها

جدة - نرمين السيد - كما وجه محافظ بورسعيد، فى بيان اليوم الإثنين، الشكر للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وكل أجهزة الهيئة، على مواصلتهم العمل ليلا ونهارا حتى تم تعويم السفينة الجانحة، مؤكدا أن الجميع كان يثق فى نجاح جهود العاملين بهيئة قناة السويس فى مواجهة أى تحديات وسرعة تعويم السفينة، مؤكدا أهمية مجرى قناة السويس للعالم أجمع، وأن مصر قادرة على مواجهة أى تحديات بجهود أبطالها الشجعان وإرادتهم القوية.

وقال إن عمال مصر الأبطال مازالوا يسطرون أسمائهم بحروف من نور فى سجلات البطولة والفداء وإرسال رسالة للعالم اجمع بعظمة العامل المصرى وقدرتة على تحدى الصعاب.