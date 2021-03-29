النائبة هبه العوضى تؤدى اليمين الدستورية خلفا للراحل كمال عامر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، بعد ورود بيان من الهيئة الوطنية للانتخابات، بتصعيد هبة الله محمد العوضى محمد، لكونها احتياطيا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

وتوجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بالتحية للنائبة، متمنيا لها التوفيق والسداد.

يشار إلى أن قانون مجلس النواب، حدد الموقف فى حال وفاة أحد أعضاء المجلس أثناء الفصل التشريعى، بإجراء انتخابات تكميلية إذا كانت الوفاة لنائب منتخب فردى وتصعيد البديل فى حالة القائمة.