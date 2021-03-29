أندريه زكى عن تحريك السفينة الجانحة: انتصار جديد لإرادة قيادة ودولة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن العالم أجمع تابع خلال الأيام الماضية، أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، والذى يعكس أهمية الشريان الملاحى المحورى العظيم لمصر والعالم.





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