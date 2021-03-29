عاجل.. الحكومة توافق على تطعيم النواب بلقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال بكرى، فى بيان له اليوم الإثنين، "كل يوم نفاجأ بسقوط زملاء، ووزيرة الصحة خرجت أكثر من مرة تحذر من التجمعات، وبالتالى فمن الأولى أن يرفع المجلس جلساته إلى أن تقرر وزيرة الصحة تطعيم النواب".

من جانبه، قال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس: "أؤيد من جانبى ما ذكره النائب مصطفى بكرى، وسوف نسعى جاهدين لهذا الخطوة".

وقال المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، إنه طلب بالفعل من وزيرة الصحة والسكان تطعيم أعضاء مجلس النواب، موضحًا أنها وافقت".

وأشار وزير المجالس النيابية إلى أنه طلب من الأمين العام لمجلس النواب بكشف بالأسماء، لإرساله لوزيرة الصحة للبدء فى إجراءات تطعيم الأعضاء".

وقال رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى: "بالفعل وصل خطابه إلى رئيس مجلس الوزراء، وسوف يستجيب بسرعة والى حين التطعيم أرجو اتخاذ وسائل الاحتياطى ضد المرض اللعين إلى أن يزول".