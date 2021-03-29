تعويم السفينة الجانحة.. أسامة ربيع: العمل 24 ساعة لإنهاء تكدس السفن بالقناة

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس ستعمل على مدار 24 ساعة لإنهاء عبور السفن المنتظرة بسبب السفينة الجانحة والتى تمكن العاملين بالقناة من تعويمها بنجاح كبير.





وأوضح ربيع"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بعد نجاح عملية تعويم السفينة الجانحة سيتم قطرها إلى منطقة البحيرات الكبرى، ثم استئناف حركة الملاحة. وأشاد رئيس هيئة قناة السويس بجهود العاملين بالقناة الذين نجحوا فى تعويم سفينة الحاويات الجانحة، بنجاح بعد استجابتها لمناورات الشد والقطر.

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