بدء جلسة النواب لاستكمال مناقشة قانون الموارد المائية

جدة - نرمين السيد - افتتح المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، والتى من من المقرر أن يواصل المجلس خلالها نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى.





كان المجلس وافق فى جلسته العامة أمس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فى شأن زيادة عقوبة ختان الإناث. كما وافق خلال الجلسة العامة أمس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبى لجنتى الزراعة والري والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

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