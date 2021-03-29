مركز القاهرة الدولى ينظم دورة فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر

جدة - نرمين السيد - نظم مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام دورة تدريبية افتراضية حول مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين للبلدان الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية.





شارك فى الدورة مسئولون من الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين فى 9 دول إفريقية، هى مصر وسيشيل والغابون وبوركينا فاسو ومالى وغينيا وكوناكرى وجمهورية الكونغو وكوت ديفوار وبنين.

وقام بتقديم التدريب عدد من خبراء المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزارة العدل المصرية بالتعاون مع مركز القاهرة.

وصرح السفير أحمد عبد اللطيف، مدير عام مركز القاهرة، أن هذا التدريب يأتى فى وقت بالغ الأهمية، حيث إن العديد من النازحين نتيجة للنزاعات المسلحة فى الكثير من بلدان القارة يقعون أيضاً ضحايا للاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

كما أكد أن مركز القاهرة يعمل من خلال هذه الدورة التدريبية على تمكين المسؤولين عن مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية فى الدول الإفريقية فى هذا المجال وتعزيز القدرات الإفريقية لتحديد ومنع وإدارة والاستجابة لهاتين الجريمتين، وذلك فى إطار التعاون فيما بين دول الجنوب وتفعيلاً لمبدأ إيجاد حلول إفريقية للمشاكل الأفريقية.

وأضاف عبد اللطيف، أن المركز يحرص على تطبيق نهج متكامل للتدريب يجمع كلاً من الكوادر المدنية والشرطية والعسكرية والقضائية، موضحاً أن هذه الدورة التدريبية تأتى فى إطار أنشطة مشروع تعزيز السلام والأمن والاستقرار فى إفريقيا الذى ينفذه مركز القاهرة.

كما ذكر أن تدريبات الدورة تستند إلى كتيب أعده مركز القاهرة حول مكافحة ومنع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، كما قام المركز بتطوير منصة رقمية لتقديم المادة العملية للمتدربين نظراً للطبيعة الافتراضية للدورة.