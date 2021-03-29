صور.. رئيس مجلس النواب يستقبل سفير الإمارات

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بمكتبه اليوم الإثنين، الدكتور حمد سعيد الشامسى، سفير دولة الإمارات العربية ا لمتحدة فى القاهرة، وذلك لتقديم التهنئة له لتوليه رئاسة مجلس النواب، بحضور المستشار احمد مناع الأمين العام لمجلس النواب.





وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على عمق العلاقات المصرية الإماراتية، ووحدة الأهداف فى المجالات كافة، خصوصا ما يتعلق بالعلاقات البرلمانية. وأكد الدكتور حمد سعيد الشامسى، سفير الإمارات أن بلاده حكومة وشعبًا يكنون كل الحب والتقدير ومشاعر الأخوة للشعب المصرى، لافتا إلى قوة العلاقات المتميزة بين مؤسسات البلدين خصوصا مجلس النواب المصرى والمجلس الوطنى الاتحادى، وما يقومان به من دور تشريعى ورقابى يسهم فى صنع السياسات العامة وخطط التنمية فى البلدين.

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