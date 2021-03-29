فيديو.. رئيس قناة السويس يعلن موعد استئناف حركة الملاحة

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تستأنف العمل على تحريك وقطر السفينة البنمية الجانحة نحو البحيرات، مرجحًا استئناف حركة الملاحة بدءًا من الظهر.





وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية الأولى، صباح اليوم الإثنين، أن الهيئة لن تضيع ثانية واحدة فى عبور السفن العالقة، مؤكدًا أن السفينة الجانحة عبرت سابقًا فى قناة السويس دون مشكلات.

ولفت إلى تشكيل غرفة عمليات بمجرد وقوع الحادثة لمتابعة عمليات القطر والشد والتكريك، قائلًا إن عملية التكريك ليست مدرجة فى عمليات تعويم السفن، خصوصًا أن الهيئة لجأت لها لعدم استجابة المركب فى بادئ الأمر.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن فكرة التكريك جديدة نجحت فى خلخلة المياه تحت مقدم المركب، مؤكدًا أن خلخلة المياه تحت مقدم السفينة ساعد على الوصول فى النجاح الآن.

وكانت هيئة قناة السويس قد أعلنت نجاحها فى بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "إيفر جيفين" بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر وتعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلاً من 4 أمتار.

ووجه الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، رسالة طمأنة للمجتمع الملاحى الدولى باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى فى القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبًا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفنى.