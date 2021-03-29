رئيس هيئة قناة السويس: نجاح تعويم السفينة الجانحة أثبت كفاءة المهندسين المصريين

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الدولة بتضافر أجهزتها تعاونت لتعويم السفينة إيفرجرين بمشاركة 9 قاطرات مصرية وواحدة هولندية، كما أن السفينة الجانحة أثبتت كفاءة المهندسين المصريين في التعامل مع الأزمة.

وأضاف ربيع في تصريحات تليفزيونية منذ قليل، أنه مع تعويم السفينة البنمية سيتم عودة حركة الملاحة مرة أخرى بشكل طبيعى في القناة.