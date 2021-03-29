البرلمان يقر: 500 ألف جنيه قيمة ترخيص مشروعات الموارد المائية

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على نص المادة العاشرة من مشروع قانون الموارد المائية والرى بعد الموافقة على تعديل النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بأن تكون قيمة الترخيص الممنوح للقيام بأى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة للدولة وذات صلة بالموارد المائية برسم مقداره 500 ألف جنيه بدلاً من مليون جنيه.





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