«العربى الأوروبى بالنرويج» يختار إسلام الغزولى لرئاسة الهيئة الاستشارية

جدة - نرمين السيد - اختار المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى فى مملكة النرويج المستشار إسلام الغزولى لرئاسة الهيئة الاستشارية الدولية العليا للمركز وعضو بالأمانة العامة.





وذكرت الأمانة العامة بالمركز فى بيان لها إن رئيس الهيئة الاستشارية يتمتع بكل الصلاحيات الممنوحة لمسئولى المنظمات الدولية، وما فى حكم الموظفين الدوليين، وفقا للمواثيق الدولية. وأوضح البيان أنه جاء تكليف المستشار إسلام الغزولى بعد موافقة الممثل القانونى إيهان جاف، الأمين العام، وبترشيح من ممثلى الأمانة العامة.

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