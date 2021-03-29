مجلس النواب يحسم خلافات التعريفات بقانون الرى

جدة - نرمين السيد - وأثير جدل من قبل حول تعريفات، حرم النهر والمنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة، ما أدى إلى تأجيل المجلس حسمهم، وإحالتهم للدراسة بين لجنة الزراعة والحكومة مرة أخرى.

وخلال جلسة اليوم، أعلن النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بالمجلس، تمسك اللجنة بالنص الوارد من الحكومة.

وجاء تعريف حرم النهر ليحدد نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 مترًا خارج خطى التهذيب من جانبى النهر وأيضاً حتى 80 مترًا من خط التهذيب فى الجزر.

وجاءت نص التعريفات بعد موافقة المجلس كالتالى:

حد حرم النهر:

1- يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 متر خارج خطى التهذيب من جانبى النهر وأيضاً حتى 80 متر من خط التهذيب فى الجزر وذلك فى الحبس من خلف خزان أسوان وحتى المصب فيما عدا المناطق المحدد لها خطوط تنظيم معتمده فيعتبر حد الكورنيش العام المقام هو حرم النهر.

2- تحدد منطقة حرم لبحيرة ناصر (حوض بحيرة ناصر) حتى مسافة ثلاثة كيلومترات خارج خط كنتور (182,00) من جوانب البحيرة والجزر والأخوار.

3- وتحدد منطقة حرم منخفضات توشكى (حوض منخفضات توشكى) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (170,00).

4- حرم قناة مفيض توشكى (حوض قناة مفيض توشكى) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (182,00).

5- وحد حرم الحبس بين السد العالى وخزان أسوان بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (123,00).

6- وتحدد منطقة حرم القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 150 مترًا خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة، و500 متر خلف القنطرة.

المنطقة المحظورة: هى المنطقة التى يحظر فيها إجراء أى أعمال او منشآت وخلافه إلا لأعمال النفع العام بعد موافقة الوزارة، وتحدد بالمنطقة الواقعة خارج خطى التهذيب وحتى مسافة 30 متر عند القطاع العرضى لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة، وفى حالة بحيرة ناصر حتى مسافة اثنين كيلومتر من خط كنتور (182,00) وفى حالة منخفضات توشكى حتى مسافة 100 متر من خط كنتور (170,00) وفى حالة مفيض توشكى حتى مسافة 100 متر من خط كنتور(182,00) وفى حالة الحبس بين السد العالى وخزان أسوان حتى مسافة 100 متر خارج خط كنتور (123,00) وفى حالة القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 100 متر خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة.

المنطقة المقيدة:

المنطقة غير المسموح فيها إجراء أى أعمال أو أنشطة إلا بترخيص من الوزارة وهى المناطق الآتية:

1. المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب فى المسافة بين 30 متر و80 متر عند القطاع العرضى لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة.

2. بحيرة ناصر من مسافة اثنين كيلومتر من خط كنتور (182,00) من البرين وحتى مسافة ثلاثة كيلومترات من خط كنتور (182,00) من البرين.

3. منخفضات توشكى من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (170,00) من البرين.

4. مفيض توشكى من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (182,00) من البرين.

5. (مستحدث) الحبس بين السد العالى وخزان أسوان من مسافة 100 متر حتى مسافة 200 متر خارج خط كنتور (123,00)

6. القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، فى المسافة بين 100 متر و150 متر عند القطاع العرضى خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة.

7. (أصلة البند"5") بالنسبة للمجارى المائية لمسافة 20 متر خارج المنافع العامة كحد أقصى.

8. (مستحدث) منطقة الحظر للشواطئ البحرية بحسب الوارد بالمادتين (95، 96) بالقانون.