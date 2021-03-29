«الشرق الأوسط الأخضر».. ترحيب مصرى بمبادرة السعودية لزراعة 40 مليار شجرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة البيئة ترحيب مصر بمبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، التى أعلن عنها ولى عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، والهادفة إلى الشراكة مع دول الشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة إضافية فى المنطقة، بما يساهم فى استعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضى المُتدهورة وتخفيض معدلات الكربون العالمية بنحو 2.5%.







وأضافت "البيئة" فى بيان اليوم الإثنين، أن مصر إذ تُثمن هذه المبادرة الطموحة الدالة على الأهمية التى توليها المملكة العربية السعودية لمجالات الحفاظ على البيئة والعمل المناخى الدولى، فإنها تُعرب عن تطلعها إلى المشاركة الفعالة مع المملكة الشقيقة فى تفعيل وتنفيذ هذه المبادرة على نحو يساهم فى دعم العمل البيئى فى الشرق الأوسط. وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم أن "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تهدف، بالشراكة مع دول المنطقة، لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير فى العالم". وتعد "مبادرة السعودية الخضراء" جزءا من رؤية 2030 لولى العهد لخفض اعتماد المملكة على عائدات النفط وتحسين جودة الحياة بالبلاد.

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