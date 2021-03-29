التعليم العالى: ميكنة قطاع مكتب الوزير لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية

وأفاد التقرير بأن نظام إدارة المراسلات يهدف إلى تزويد المديرين التنفيذيين ومتخذى القرار بواجهة فعالة وسهلة الاستخدام، إذ يمكن الوصول إليها من خلال الأجهزة اللوحية فى أى وقت ومن أى مكان، وكذلك تقليل التكاليف التشغيلية، وتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية واختصار زمن دورات العمل بنسب تزيد على 60% من خلال تنظيم أنشطة العمل الداخلى وتوفير بيئة إلكترونية سهلة الاستخدام تعمل على تلبية احتياجات العمل المستقبلية.
وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ خطة لتدريب جميع العاملين على هذا النظام الإلكترونى الجديد، كما تم إنشاء حساب خاص لكل موظف على النظام، كما تم تكليف عدد من المختصين فى المجال الإلكترونى بإدارة نظام المراسلات حتى يتسنى لهم حفظ المستندات والقيام بواجباتهم الوظيفية مثل المحافظة على سرية البيانات وتحديد الصلاحيات لكل موظف.
وأوضح التقرير أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تسعى إلى تطبيق النظام الجديد بكافة القطاعات الأخرى للاستفادة من مميزاته فى تحسين جودة العمل، خصوصًا أنه يمكن متابعة النظام من أى مكان، تماشيا مع استراتيجية الوزارة نحو التحول الرقمى واستخدام التكنولوجيا ومواكبة العصر الحالى.
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