سعفان ومحافظ السويس يسلمان 65 عقد عمل لذوى الهمم بالمحافظة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاهتمام بهذه الفئة، واهتمام الوزارة بذوى الهمم والعزيمة على مستوى مديريات القوى العاملة على مستوى 27 بمحافظة، استيفاء لنسبة الـ 5 % المقررة لهم.
حضر تسليم العقود الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، وعزت عمران، وكيل وزارة القوى العاملة للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وحاتم جاد الرب مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن المحافظة.
واطمأن الوزير خلال تسليم العقود على مرتبات ذوى الهمم، ووجدها فى إطار الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن كل ما يقدم لهذه الفئة ليس من أشخاص، إنما هو من مصر، لما يستحقه ذوو الاحتياجات الخاصة، اعترافا بقيمتهم وقدرتهم على العمل.
وأكد سعفان أن هذه أصحاب هذه الفئة لديهم إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدى والرغبة الشديدة فى النجاح وإثبات الذات، ووعد ببذل مزيد من الاهتمام بذوى الهمم والعزيمة من تدريب وتشغيل، مشددًا أن الوزارة على أتم استعداد لرفع قدراتهم العملية كى يكونوا لبنة صالحة فى بناء الاقتصاد القومى ورفع شأن الدولة المصرية.
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