الصحف البريطانية تشيد بنجاح تعويم السفينة الجانحة

جدة - نرمين السيد - وأكدت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن القاطرات وفرق الإنقاذ استغلوا المد المرتفع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، ليتمكنوا من تحريك جزئى للسفينة إيفر جيفن، التى تحمل حاويات بين آسيا وأوروبا، وعلقت فى القناة منذ يوم الثلاثاء الماضى.

وأشارت الصحيفة، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، إلى أن التحرير الجزئى للسفينة جاء بعد جهود مكثفة باستخدام 10 قاطرات عندما أدى اكتمال القمر إلى ارتفاع المد وزاد منسوب المياه بالقناة.

وتحدثت الصحيفة عن المخاوف السابقة من استمرار جنوح السفينة لأسابيع، ولفتت إلى أن خبراء الاقتصاد أشاروا إلى تعطيل أن إيفر جيفن لمرور السفن بالقناة لن يكون له تأثير على الأرجح على التجارة العالمية لأكثر من أسابيع قليلة.

وقالت "فاينانشيال تايمز" إن تعويم السفينة جزئيًا يرفع الآمال بآن واحدًا من أهم الطرق التجارية فى العالم سيتم إعادة فتحه قريبًا والسماح بعبور السفن من خلاله.

وأوضحت الصحيفة أن الأنباء عن حدوث إنجاز فى أزمة السفينة الجانحة قد أدت إلى تراجع فى أسعار النفط إذ انخفض خام برنت بنسبة 2%، ليصل على 63.52 للبرميل، بينما تراجع خام متوسط غرب تكساس بنسبة مشابهه ليصل على 59.73 دولار للبرميل.