التعليم العالي: ميكنة قطاع مكتب الوزير وربطه بقطاعات الوزارة الأخرى

تنفيذا لتوجيهات د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا، تلقى سيادته تقريرًا من د. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، حول ميكنة قطاع مكتب الوزير وذلك بتطبيق نظام إلكتروني لإدارة المراسلات داخل القطاع وربطه بقطاعات الوزارة الأخرى.

وأفاد التقرير بأن نظام إدارة المراسلات يهدف إلى تزويد المديرين التنفيذيين ومتخذي القرار بواجهة فعالة وسهلة الاستخدام، حيث يمكن الوصول إليها من خلال الأجهزة اللوحية في أي وقت ومن أي مكان، وكذلك تقليل التكاليف التشغيلية، وتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية واختصار زمن دورات العمل بنسب تزيد على 60% من خلال تنظيم أنشطة العمل الداخلي وتوفير بيئة إلكترونية سهلة الاستخدام تعمل على تلبية احتياجات العمل المستقبلية.

وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ خطة لتدريب جميع العاملين على هذا النظام الإلكتروني الجديد، كما تم إنشاء حساب خاص لكل موظف على النظام، كما تم تكليف عدد من المختصين في المجال الإلكتروني بإدارة نظام المراسلات حتى يتسنى لهم حفظ المستندات والقيام بواجباتهم الوظيفية مثل المحافظة على سرية البيانات وتحديد الصلاحيات لكل موظف.

وأوضح التقرير أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسعى إلى تطبيق النظام الجديد بكافة القطاعات الأخرى للاستفادة من مميزاته في تحسين جودة العمل، لاسيما وأنه يمكن متابعة النظام من أي مكان، وذلك تماشيا مع استراتيجية الوزارة نحو التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا ومواكبة العصر الحالي.