رئيس مجلس النواب يستقبل سفير الإمارات‎

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب -بمكتبه- الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية ا لمتحدة في القاهرة، وذلك لتقديم التهنئة لسيادته لتوليه رئاسة مجلس النواب، بحضور المستشار احمد مناع الأمين العام لمجلس النواب.

وفي مستهل اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على عمق العلاقات المصرية الاماراتية، ووحدة الأهداف في المجالات كافة، خاصة ما يتعلق بالعلاقات البرلمانية .

من جانبه أكد الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير الإمارات أن بلاده حكومة وشعبًا يكنون كل الحب والتقدير ومشاعر الأخوة للشعب المصري، لافتاً إلى قوة العلاقات المتميزة بين مؤسسات البلدين خاصة مجلس النواب المصري والمجلس الوطني الاتحادي، وما يقومان به من دور تشريعي ورقابي يسهم في صنع السياسات العامة وخطط التنمية في البلدين.