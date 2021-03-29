الجيزة: قطع المياه عن مركز البدرشين والقرى التابعة له لمدة 8 ساعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة عن قطع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة للخدمة عن مركز البدرشين والقرى التابعة له لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة 8 مساءً يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021 إلى الساعة 4 صباحا يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021.





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