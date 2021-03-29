فيديوجراف- إيفر جيفن من الجنوح للتعويم.. تسلسل زمنى

جدة - نرمين السيد - على مدار 8 أيام، شهدت فيه قناة السويس جنوح سفينة الحاويات إفر جيفن البنمية العملاقة.. تعاملت خلاله الهيئة، برئاسة الفريق أسامة ربيع، بحرفية كبيرة سواء على المستوى الفنى أو العملى.





ويستعرض "دوت الخليج" من خلال إنفوجراف بعنوان "إيفر جيفن.. من الجنوح للتعويم" التسلسل الزمنى للأحداث بداية من دخول السفينة المجرى الملاحى لقناة السويس، وحتى تعويمها صباح اليوم الإثنين.

البداية كانت يوم الإثنين الموافق 22 مارس، إذ شهدت منطقة القناة عاصفة ترابية انخفضت خلالها معدل الرؤية، وزادت سرعة الرياح فيها لتبلغ 40 عقدة.. وفى اليوم التالى أعلن فقدان القدرة على توجيه السفينة إيفر جيفن، ما أدى إلى جنوحها بالكيلومتر 151 ترقيم القناة.

وفى يوم الأربعاء الموافق 24 مارس، بدأت عمليات الإنقاذ من خلال إدارة التحركات بالهيئة، باستخدام 8 قاطرات فى عمليات الإنقاذ بقوة شد 160 طنًا.. والخميس شهد تعليق حركة الملاحة فى قناة السويس مؤقتًا، وتوجيه القوافل بالرسو فى منطقة انتظار بالبحيرات المرة.

أما يوم الجمعة، الموافق 26 مارس الجارى، فانضمت الكراكة مشهور لتشارك فى تعويم السفينة البنمية العملاقة، بهدف إزالة 20 ألف متر مكعب رمال محيطة بمقدمة السفينة الجانحة، وشهد يوم السبت عقد مؤتمر صحفى لرئيس هيئة قناة السويس لكشف الحقائق، والى أعلن فيه أن السفينة إيفر جيفن ضمن قافلة الجنوب المتجهة من السويس إلى بورسعيد.

وشهد يوم الأحد الموافق 28 مارس بلوغ أعمال التكريك 27 ألف متر مكعب من الرمال، وإعلان بدء عملية تعويم السفينة الجانحة.. أما صباح اليوم الإثنين الموافق 29 مارس فبدأت مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات، لتعلن هية القناة فى نهاية المناورات نجاح عملية تعويم السفينة الجانحة.