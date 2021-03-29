إنفوجراف.. استعدادات مترو الأنفاق فى 2021

جدة - نرمين السيد - أعلن أحمد عبد الهادى بكير، المتحدث الرسمى باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن الشركة أنهت جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال خطوط المترو الثلاثة لأيام شهر رمضان المبارك لعام 2021.





وقامت الشركة بتعديل جدول التشغيل اليومى للقطارات خلال أيام شهر رمضان المبارك، حيث أعلنت الشركة فى بيان لها مواعيد قيام آخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخطوط الثلاث، على أن يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:15 ص، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 ص، وللخط الثانى من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:35 ص، وللخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12:15 ص، من محطة العتبة الساعة 12:55 ص، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثانى بمحطة أنور السادات الساعة 1 ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:55 ص، حيث تم زيادة عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة بـإجمالى عدد رحلات تقدر بـ 1.473 رحلة يوميا بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مروراً بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار، وذلك تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق، مقسمة بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة إلى 510 رحلات، وعدد رحلات الخط الثانى ما بين محطتى شبرا الخيمة - المنيب إلى 612 رحلة، وعدد رحلات الخط الثالث ما بين محطتى العتبة - عدلى منصور إلى 351 رحلة.

وشملت الاستعدادات أيضا تكثيف تواجد نقاط الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة بالخطوط الثلاثة تحسبا لحدوث أى حالات إغماء أو أى حالات مرضية مفاجئة، حيث تقدم هذه الخدمة الطبية بشكل مجانى لجميع مستخدمى مترو الأنفاق من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الطارئة.