برلمانى بعد تعويم السفينة الجانحة: إرادة المصريين قهرت المستحيل

جدة - نرمين السيد - أشاد النائب محمد الرشيدى عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، والقيادى بحزب الشعب الجمهورى، بنجاح رجال وخبراء هيئة قناة السويس فى إنهاء أزمة السفينة البنمية الجانحة، مؤكدا أن ذلك يعد ملحة وطنية تعكس بطولات رجال قناة السويس الذين سابقوا الزمن لإنهاء الأزمة.





وأوضح الرشيدى، فى بيان له اليوم الإثنين، أن إرادة المصريين قهرت الصعب والمستحيل بعد أن أعلن البعض أن هذه العملية ستمتد لأسابيع، مشيرا إلى إن المصريون لا يعرفون المستحيل وقادرون على مواجهة الأزمات الكبرى.

وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الأزمة كشفت مدى الأهمية العالمية لقناة السويس فى حركة التجارة الدولية ومدى تميزها عن غيرها لموقعها الفريد كنقطة وصل بين قارات العالم، وأن أى خلل يتعلق بالعمل بها يغير فى حركة التجارة العالمية، مطالبا بتكثيف الجهود عقب إعادة العمل بالقناة بعد التعويم الكامل للسفينة لحل أزمة مئات السفن المتكدسة فى انتظار العبور.

ودعا النائب، لضرورة إعلان كل التحقيقات حول هذا الحادث للعالم أجمع بالأدلة والمستندات حفاظا على سمعة قناة السويس وأيضا حقوق الهيئة المالية وما تكبدته من خسائر.