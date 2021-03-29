صور.. أسامة الأزهرى يؤم المصلين فى جنازة محمد وهدان

جدة - نرمين السيد - أدت أسرة الدكتور والداعية الإسلامى محمد واهدان، اليوم الإثنين، صلاة الجنازة على جثمانه، أمام مسجد الشرطة ـ والذى كان يخطب فيه الراحل صلاة الجمعة ـ وسط التزام شديد بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.





وكان إماما للناس فى صلاة الجنازة، الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية، فيما حرص طلاب الدكتور وهدان على توديعه إلى مثواه الأخير. وتوفى، الدكتور محمد وهدان أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، مساء أمس بشكل مفاجئ. ومن المقرر أن يدفن أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، بمسقط رأسه بمدينة طنطا، حسبما أعلنت كلية الإعلام بجامعة الأزهر أمس.

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