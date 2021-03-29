مطران حمص وحماة يصلى فى كنيسة الوكالة للسريان

جدة - نرمين السيد - احتفل مار تيموثاوس متى الخورى، مطران حمص وحماة وتوابعها للسريان الأرثوذكس، والنائب البطريركى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية فى مصر بالوكالة، بالقداس الإلهى فى كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس فى القاهرة.





عاونه فى القداس قدس الأب القمص باخوم الجبلى كاهن كنيسة مار مرقس للأقباط الأرثوذكس بمدينة النور، والأب الربان فيلبس عيسى، وخدمه الشماس الإكليريكى ستيفن لطيف وعدد من الشمامسة والكورال. يذكر أن المطران فى زيارة لمصر، والتقى البابا تواضروس الثانى السبت الماضى.

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