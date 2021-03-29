صور.. الوزير يبحث مع السفير الأمريكى تدعيم التعاون فى مجالات النقل

جدة - نرمين السيد - استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية فى القاهرة، وشركة بيكتل الأمريكية، لبحث أوجه التعاون المشترك فى مجال مترو الأنفاق (المعادى الجديدة – الخصوص).





أكد الوزير، خلال اللقاء، عمق على العلاقات المصرية الأمريكية، والتعاون المثمر بين الجانبين فى مجال النقل خصوصًا فى مجال جرارات السكك الحديدية، إذ تعاقدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية لتوريد (110) جرارات جديدة، وإعادة تأهيل (81) جرارًا سبق وأن وردتها الشركة لهيئة السكة الحديد عامى (2008 – 2009).

ولفت إلى أنه تم توريد 100 جرار حتى تاريخه ومن المخطط وصول آخر عشر جرارات من هذا التعاقد قبل نهاية هذا الشهر.. كما تعاقدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة بروجرس ريل الأمريكية لتمويل وتوريد (50) جرارًا جديدًا، وإعادة تأهيل (50) جرارًا هينشل، وعقد عمرة (41) جرارًا سبق أن وردتها الشركة للهيئة عامى (2008 – 2009) وعقد صيانة لمدة 15 سنة لـ (141) قاطرة.

من جهته، أعرب السفير الأمريكى عن رغبة شركة بيكتل الأمريكية للتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية والمجتمعية للخط السادس لمترو الأنفاق (المعادى الجديدة – الخصوص) بطول حوالى 30 كم.. بالتعاون مع مجموعة شركات محلية وعالمية.