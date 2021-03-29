سفير الكويت يشيد بنجاح مصر في تجاوز أزمة السفينة الجانحة

اشاد سفير دولة الكويت بالقاهرة محمد صالح الذويخ بنجاح مصر في التصدي لازمة السفينة الجانحة في قناة السويس مؤكدا ان العالم باسره يشعر بالامتنان لكل من شارك في صنع هذه الملحمة التي تواصلت علي مدار ستة أيام وكللت بالنجاح فجر اليوم .
وتوجه الذويخ بالتحية " للرجال المخلصين اللذين واصلوا الليل بالنهار للتعامل مع السفينة " مشيرا الي ان مصر نجحت بامتياز في عبور هذه الأزمة التي هددت سلاسه الإمداد في العالم بأسره.
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