انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور| مجلس الوزراء ينفي شائعة حريق في مطار القاهرة الدولي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تداول مساء أمس الأحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي و بعض المواقع على شبكة الإنترنت صور لوجود حريق في مطار القاهرة الدولي، ولكن جاء النفي لتلك الصور من صفحة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء .

حيث أعلنت نفيها لما تداولته بعض المواقع و صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار بخصوص اندلاع حريق في مطار القاهرة الدولي.

مجلس الوزراء ينفي شائعة اندلاع حريق في مطار القاهرة الدولي

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له، أنه تواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لاندلاع حريق هائل في مطار القاهرة الدولي، و أوضحت أنه لم يتم رصد أي حرائق بمطار القاهرة نهائيا، وأن العمل يسير بشكل طبيعي و منتظم داخل المطار دون توقف، و أهابت بكافة وسائل الإعلام و رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وقد نفى مساعد وزير الطيران المدني باسم عبد الكريم، ما انتشر حول اندلاع حريق هائل في مطار القاهرة الدولي، وأكد أنه سيتم ملاحقة مطلقي هذه الشائعات.

وأضاف عبد الكريم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج “على مسؤوليتى” المذاع على قناة “صدى البلد” : “قصة الشائعات بالتعاون مع مجلس الوزراء بننفيها، بس اللى بيحصل ده أوفر”.

وأشار إلى أن الصور المتداولة حدثت في دولة اليمن وليس مصر، مؤكدًا أن مطار القاهرة آمن ولا حريق فيه، وقال “حركة الطائرات طبيعية، وأى حاجة بتحصل فى المطار مش بتستخبى، الموضوع مافيهوش هزار”.