عاجل.. أول صور لنجاح جهود تعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وكالة رويترز، عودة الملاحة في قناة السويس إلى نشاطها الطبيعى، بعد نجاح عملية تعويم السفينة الجانحة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد توجه بالشكر لكل العاملين المصريين الذين بذلوا كل جهد لحل أزمة تعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس. وقال الرئيس السيسى على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين: "لقد نجح المصريون اليوم فى إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفنى الهائل الذى أحاط بهذه العملية من كل جانب، وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعى، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التى يمررها هذا الشريان الملاحى المحورى، وإننى أتوجه بالشكر لكل مصرى مخلص ساهم فنيا وعمليا فى إنهاء هذه الأزمة".

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