وزير خارجية العراق يستقبل شكرى بمطار بغداد

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، اليوم الإثنين، سامح شكرى، وزير خارجية جمهورية مصر العربية فى مطار بغداد الدولى.



جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، اليوم الإثنين، سامح شكرى، وزير خارجية جمهورية مصر العربية فى مطار بغداد الدولى. يأتى ذلك قبل عقد الاجتماع الثلاثى بين وزراء خارجية العراق ومصر والأردن ببغداد.

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