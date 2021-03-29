أسامة الأزهرى عن تعويم السفينة الجانحة: ستظل رأس هذا الوطن مرفوعة

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، برجال وأبطال وخبراء قناة السويس بعد جهدهم الخارق على المستوى الفنى والتنفيذى فى تعويم السفينة الجانحة.





وكتب الأزهرى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، تحت عنوان: "فرح وثقة وفخر برجال قناة السويس"، كل يوم يثبت المصريون أنهم أقوى من الأزمات، واكبر من التحدى. وأضاف الأزهرى: نجح أبطال ورجال وخبراء قناة السويس بعد جهد خارق على المستوى الفنى والتنفيذى فى تعويم السفينة الجانحة، وفى أثبات مقدرتنا على النجاح والتحدى، وستظل رأس هذا الوطن مرفوعة على يد أبنائه الأبطال فى جميع المجالات والميادين. وأعلنت قناة السويس، الإثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات "إيفر غيفين" بنجاح، بعد نحو أسبوع على جنوحها منذ الثلاثاء الماضى.

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