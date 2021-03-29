صور.. وزيرة البيئة تتابع وضع منظومة النظافة بمحافظة السويس

جدة - نرمين السيد - بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة مع عبد المجيد صقر، محافظ السويس، الوضع الحالى لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، حيث عرضت المخطط الخاص بمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة وموقف تنفيذ البنية التحتية لها، واستمعت للمشكلات التى تواجه المحافظة فى رفع كفاءة منظومة النظافة.





وفيما يخص القطاع غير الرسمى العامل فى المخلفات بالمحافظة، أكدت وزيرة البيئة أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لاشراك هذا القطاع بشكل رسمى فى منظومة إدارة المخلفات للاستفادة من خبراتهم وتوفيق أوضاعهم، حيث يتم حاليا تسجيل بياناتهم على موقع وزارة التضامن الإجتماعى التى تعمل على توفير مظلة تأمينية وحماية اجتماعية لهم، وتم الاتفاق مع وزير القوى العاملة على منحهم مسمى وظيفى فى بطاقة الرقم القومى يمكنهم من استخراج تصاريح مزاولة المهنة طبقا لقانون المخلفات الجديد.

وقد عرض محافظ السويس إمكانية إقامة مدفن للمخلفات الخطرة بالمحافظة بمنطقة وادى حجول، حيث أكدت الوزيرة أنه سيتم دراسة مدى ملائمة هذا الموقع وعرضه على القطاع الخاص للمشاركة فى انشائه وإدارته.

وقامت الدكتورة ياسمين فؤاد، عقب الاجتماع بزيارة تفقدية للمدفن الصحى للتخلص الآمن من المخلفات الذى يتم تنفيذه بمحافظة السويس، لمتابعة ما تم من أعمال التنفيذ، حيث إن المدفن الواقع فى ك 5 طريق الإسماعيلية السويس يتم حاليا الانتهاء من تنفيذه من خلال البروتوكول الموقع بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، ليستقبل المرفوضات الناتجة عن مصنع التدوير المجاور له، وقد وصلت نسبة التنفيذ فى المدفن حوالى 75 % ومن المقرر تسليمه خلال شهر أبريل القادم، ويتم تنفيذه على مساحة حوالى 10 أفدنة منها مساحة المبنى الإدارى والطرق، والذى تم تصميمه ليسمح بعمل توسعات به بإنشاء 2 خلية جديدة حيث تبلغ المساحة الإجمالية للموقع حوالى 50 فدانا.

وبحثت الوزيرة إمكانية إنشاء خلية عاجلة بالمدفن كإجراء احترازى فى حالة نجم عن أزمة جنوح إحدى السفن بقناة السويس أية مخلفات تستدعى التخلص الآمن منها.

كما زارت وزيرة البيئة أيضا مصنع التدوير بالمحافظة لتفقد سير العمل به، والذى يستقبل المخلفات من أحياء المحافظة بإجمالى حوالى 400 طن/ يوم.