سفير عمان لدى القاهرة يعرب تهنئته واعتزازه بدور مصر في إنهاء...

أعرب السفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان لدى القاهرة ، عن تهنئته واعتزازه بدور مصر الشقيقة في إنهاء أزمة جنوح السفينة ، العالقة منذ عدة ايام في قناة السويس ، والتي تسببت في أزمة اقتصادية واسعة على كل دول العالم .

وقال "الرحبي"، في تغريدة له عبر موقع التدوين القصير "تويتر"، الجهود العظيمة التي بذلتها مصر حكومة و شعبا ، قد اسكتت الشكوك في عدم القدرة على انهاءها في هذا الوقت القياسي .