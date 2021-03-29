القبض على طالب بالمنوفية لقيادة سيارة والده برعونة وتسببه في وفاة شقيقتين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية عقب تقنين الإجراءات من تحديد مرتكب واقعة قيادة "إحدى السيارات " برعونة وسرعة زائدة بدائرة مركز شرطة الشهداء بالمنوفية، مما أدى إلى إختلال عجلة القيادة والإصطدام (بسيدتين - شقيقتين ) مما أدى إلى وفاتهما ، وكذا الإصطدام بسيارة أخرى متوقفه على جانب الطريق .

تبين من الفحص أن قائد السيارة طالب ،يبلغ من العمر 17 عاماً – ولا يحمل رخصة قيادة ،وأن السيارة ملك والده ، وأنه أخذها بعلمه .. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة