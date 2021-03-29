تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية عقب تقنين الإجراءات من تحديد مرتكب واقعة قيادة "إحدى السيارات " برعونة وسرعة زائدة بدائرة مركز شرطة الشهداء بالمنوفية، مما أدى إلى إختلال عجلة القيادة والإصطدام (بسيدتين - شقيقتين ) مما أدى إلى وفاتهما ، وكذا الإصطدام بسيارة أخرى متوقفه على جانب الطريق .
تبين من الفحص أن قائد السيارة طالب ،يبلغ من العمر 17 عاماً – ولا يحمل رخصة قيادة ،وأن السيارة ملك والده ، وأنه أخذها بعلمه .. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القبض على طالب بالمنوفية لقيادة سيارة والده برعونة وتسببه في وفاة شقيقتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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