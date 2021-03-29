انتهاء امتحان مارس المجمع لأولى إعدادى.. والطالبات: الأسئلة سهلة ومن المنهج

انتهى طلاب الصف الأول الإعدادي من الامتحان المجمع لشهر مارس الجارى، وتلاميذ الصف الرابع الابتدائي، حيث أكدت طالبات مدرسة الجيزة الإعدادية بنات، أن أسئلة الامتحان سهلة ومن المنهج المخصص لشهر مارس الجارى.

وعن طبيعة الامتحان المجمع متعدد التخصصات مقارنة بالامتحانات القديمة التى كانت فى السنوات الماضية وتحتوى على أسئلة اختيار من متعدد ومقالية، أوضحت الطالبات أن الأسئلة فى النظام القديم افضل لأنهن يكتبن بأسلوبهن فى الإجابة عن الأسئلة المقالية حسب فهم نواتج التعلم، أمام فى أسئلة الاختبار المجمع كلها اختيارية وفرضية فقد درجات يكون أسرع ووارد بنسبة كبيرة.

وتابعت الطالبات: ما يميز الامتحان متعدد التخصصات المتضمن لأسئلة اختيارية، هو أنه لا توجد كتابة كثيرة فى لجنة الامتحان كما أن مناهج شهر مارس منقضية أى أن الطالب لن يكون فى حاجة لمراجعتها أو الاختبار فيها بامتحانى أبريل ومايو المقبلين، موضحين أن تجربة الامتحان متعدد التخصصات مفيدة وتجعل الطالب يفكر قبل اختيار الإجابة الصحيحة ولكن تحتاج للتدريب عليها بشكل مستمر.

وانطلقت اليوم الاثنين امتحانات شهر مارس الجارى لطلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الاعدادى حيث بدأت لجان الامتحانات فى التاسعة صباحا ولمدة ساعتين زمن الإجابة عن 35 سؤال مجمع بامتحان طلبة الصف الأول الاعدادي.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021

مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى ييدوم 26 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى 27 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف السادس الابتدائى 28 أبريل

مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021

مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء 30 مارس 2021

مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الاثنين 26 أبريل 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021، والأربعاء 28 أبريل.

مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021