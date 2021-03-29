النائب حسام المندوه يواصل جهود دعم الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال ببولاق الدكرور

واصل النائب البرلماني الدكتور حسام المندوه الحسيني دعمه للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للشهر الثاني على التوالي، ووتواصل جهود النائب بتوفير منظمين للمساعدة والتيسير في تنفيذ الحملة في دائرة بولاق الدكرور، مع مواصلة الدعاية الإيجابية للحملة لحث المواطنين من أهالي بولاق الدكرور على تطعيم أبنائهم لحمايتهم. وذلك بالتعاون مع محافظة الجيزة بقيادة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد الدكتور حسام المندوه ، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال واحدة من الحملات القومية التي تتطلب تضافر جميع الجهود لإنجاحها من أجل صحة أفضل لأبنائنا، مطالبا المواطنين أن يكونوا حريصين على حصول أبنائهم على التطعيمات التي توفرها وزارة الصحة. ولفت إلى أن جهود فريق الحسام مخصصة للمساهمة في تنفيذ الحملة في المراكز الصحية وفي شوارع بولاق الدكرور بشكل أمثل، مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة الأطفال وأهاليهم ، وتيسير الأمور على الجميع.